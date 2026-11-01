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Книжный рейв

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Для тех, кто любит книги и космос. Уютный вечер с любимыми книгами, живой музыкой и красивыми видами звёздного неба. Можно будет устроиться на мягком пуфе, почитать под звуки этнической и электронной музыки или просто расслабиться и даже вздремнуть. Не забудь захватить с собой книгу, а фонарик для чтения подарят на входе.

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