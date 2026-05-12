Представят особенную акустическую программу «Испанские страсти». Знакомые песни группы зазвучат по-новому — в акустическом исполнении, наполненном темпераментом, эмоциями и испанским настроением. Вечер, в котором встретятся чувственность, страсть и живая музыка.