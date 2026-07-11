Зона думеров (Doomers Zone)
улица Красная Слобода, 9
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от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Шесть коллективов (два из которых, кстати, впервые выступят в Нижнем) исполнят на сцене все возможные гимны тоске и наполнят остаток осени сладкой печалью. Июльские Дни (камбэк-шоу) Холодное Лето Мой друг магнитофон (Санкт-Петербург/Москва) Сад (Ульяновск/Москва) Ночная Игротека Пастораль + думерская вечеринка после концерта
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