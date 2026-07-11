Шесть коллективов (два из которых, кстати, впервые выступят в Нижнем) исполнят на сцене все возможные гимны тоске и наполнят остаток осени сладкой печалью. Июльские Дни (камбэк-шоу) Холодное Лето Мой друг магнитофон (Санкт-Петербург/Москва) Сад (Ульяновск/Москва) Ночная Игротека Пастораль + думерская вечеринка после концерта