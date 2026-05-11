Рубеж веков
Большая Покровская улица, 18
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от 1200₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Взгляд поколения, рождённого между двумя столетиями на вечные проблемы человека. «Рубеж Веков — это важная социокультурная доминанта, переживаемая обществом на самых разных уровнях: культурном, эмоциональном, психологическом и т. д.»
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