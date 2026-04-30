Инди-рок группа из Нижнего Новгорода. Музыка, которая вызывает в душе целый спектр эмоций: от светлой грусти до щемящей нежности. Песни, с которыми заново проживаешь самые яркие моменты. Взрыв эмоциональных рецепторов и чувственный экстаз.