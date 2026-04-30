Вне нормы
Почаинская улица, 17С
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от 1000₽ до 1700₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Инди-рок группа из Нижнего Новгорода. Музыка, которая вызывает в душе целый спектр эмоций: от светлой грусти до щемящей нежности. Песни, с которыми заново проживаешь самые яркие моменты. Взрыв эмоциональных рецепторов и чувственный экстаз.
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