Презентация нового альбома «покорителей женских сердец и цифровых площадок» из Саранска. В 2023 году коллектив отпраздновал своё пятилетие и решил не сбавляя темпы выпустить новый альбом. Песни о вечном, о любви и расставании, подарят тепло твоему сердцу осенью 2025 года. Это будет громко, с танцами и слезами любви.