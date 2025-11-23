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Видеокассета твоих родителей

Alcatraz
ул. Почаинская, 17с

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Завершение:

от 1200₽ до 2200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Презентация нового альбома «покорителей женских сердец и цифровых площадок» из Саранска. В 2023 году коллектив отпраздновал своё пятилетие и решил не сбавляя темпы выпустить новый альбом. Песни о вечном, о любви и расставании, подарят тепло твоему сердцу осенью 2025 года. Это будет громко, с танцами и слезами любви.

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