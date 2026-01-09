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Великий Могучий Русский Эмбиент
улица Красная Слобода, 9
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Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Про событие
Музыкальное погружение, аудио-созерцание, бесконечный поток — всё это Великий Могучий Русский Эмбиент. Тандем двух композиторов из Екатеринбурга — Алексея Полянина (Сказание) и Кирилла Ундольского (как выбрать птицу) — собирает артистов единомышленников и пишет первую страницу истории кочующего фестиваля. Гитары, синтезаторы, фортепиано, бутиковые примочки и живое исполнение, отражающее красоту мира на языке музыки — всё, как любишь ты и всё для того, чтобы порадовать тебя. При поддержке: Huh? Radio? и Aeger Smoothie Двери в 18:00, начало в 19:00 Вход: 300 с репостом (https://vk.com/wall-234804065_2), 500 без Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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