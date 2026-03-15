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  1. Нижний Новгород
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Вечер пластических высказываний

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

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Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Авторские пластические высказывания самых разных жанров и стилей: танец, театр, фрагменты спектаклей, исследовательские работы и перформансы. 1 блок Мальчик Уродливая - Мальчик с уродской судьбой (Boy Ugly Fate) Судьба Политея - Ожидание и ожидания Сила и Слаба - План ковер Антон Трушенков - Иногда кажется В ОБА - Исследование движения по Бернштейну Виктория Хорошавцева - Хэви (Мск) 2 блок Аня Кудряшова - Привет, давай дружить? Грач и ворона - Синее Озеро Полина Зырянова - Сквозь ветер OK’NO - Карточный дом Илья Бобровский - Человек с одной шиной (One tire man) Мария Блохина - Колыбельная для Насти(СПб)

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