Музыкальная поздравительная программа специально для прекрасной половины человечества. Под звучание по-настоящему волшебной и вечной музыки под куполом будут проплывать дальние космические объекты, планеты, мерцающие звезды и метеориты. В этот вечер для тебя прозвучат золотые хиты джазового наследия: Cry Me a River, All the Things You Are, I'm in the Mood for Love и многие другие.