В джазе только девушки | 21:00
проспект Гагарина, 35Н
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2200₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Музыкальная поздравительная программа специально для прекрасной половины человечества. Под звучание по-настоящему волшебной и вечной музыки под куполом будут проплывать дальние космические объекты, планеты, мерцающие звезды и метеориты. В этот вечер для тебя прозвучат золотые хиты джазового наследия: Cry Me a River, All the Things You Are, I'm in the Mood for Love и многие другие.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи