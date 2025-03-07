ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

[отменено] В джазе только девушки | 19:00

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Внимание: продажи приостановлены. Музыкальная поздравительная программа специально для прекрасной половины человечества. Под звучание по-настоящему волшебной и вечной музыки под куполом будут проплывать дальние космические объекты, планеты, мерцающие звезды и метеориты. В этот вечер для тебя прозвучат золотые хиты джазового наследия: Cry Me a River, All the Things You Are, I'm in the Mood for Love и многие другие.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста