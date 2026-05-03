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Про событие
Событие, в котором форматы оффлайн и виртуальных концертов сталкиваются вместе. Живая музыка в исполнении самобытнейших артистов. Тебя ждут: валюша гоша славский КРЕЗО снова апрель Feela Dime + Диджей выступление от Сержа Кортни + специальные гости
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