Выбор редакции
Условия ч.4
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Вновь приманивают слова и сражаются с тем, что всплывает следом за ними. В этот раз еще больше струн + еще больше железа. На берегах страны Условии тебя встретят: СУПЕРПАНКК — Между метаиронией и псевдофилософией. Хроники — Звуковое вскрытие, хирургическая операция наживую. сглаз — Industrial shamanism. Мультидисциплинарный фристайл. RGDS — Я художник. Я так вижу. афтепати w/ DJs: BB CC slomannye knopki + фристайл челендж Оплата на входе. 400 (yes repost) https://vk.com/wall-232524606_2 / 600 (no repost) Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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