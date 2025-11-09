Underground jazz quintet
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Квинтет, основанный в пыльном подвале одного нижегородского джаз бара. Они проведут тебя по самым известным улицам и по самым романтичным местам огромного города «Jazz». В составе: «Пушкин» за клавишами, саксофонист стремящийся превзойти Чарли Паркера, неотразимая вокалистка со сногсшибательной харизмой, басист надёжно держащий весь коллектив в узде и золотой самородок — барабанщик, освоивший этот непростой инструмент в одиночку. Ты можешь спросить, почему underground? А тебе ответят, что на концерте ты всё узнаешь. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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