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  1. Нижний Новгород
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Underground jazz quintet

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Квинтет, основанный в пыльном подвале одного нижегородского джаз бара. Они проведут тебя по самым известным улицам и по самым романтичным местам огромного города «Jazz». В составе: «Пушкин» за клавишами, саксофонист стремящийся превзойти Чарли Паркера, неотразимая вокалистка со сногсшибательной харизмой, басист надёжно держащий весь коллектив в узде и золотой самородок — барабанщик, освоивший этот непростой инструмент в одиночку. Ты можешь спросить, почему underground? А тебе ответят, что на концерте ты всё узнаешь. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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