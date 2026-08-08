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Угловая
улица Красная Слобода, 9А
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800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Нишевая локальная инди-коллаба. Тебя ждёт многогранный музыкальный лайн-ап и разносторонний арт-маркет. Выступают: Фрезер Ц Mrmraum Black Hole Surfers Одиннадцать Одиннадцать Ordinate Рухнот
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