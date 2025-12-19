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Концерт западносибирской электроклэш группы в TagoMago. Эта дискотека промчится как слон сквозь зрителей. Двигаться нужно будет беспощадно и на повышенных оборотах, потому что Убийцы знают лучше всех, как снести танцпол. Большая программа, убойный рейв — короче, придётся попотеть, но это будет того стоить. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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