Концерт западносибирской электроклэш группы в TagoMago. Эта дискотека промчится как слон сквозь зрителей. Двигаться нужно будет беспощадно и на повышенных оборотах, потому что Убийцы знают лучше всех, как снести танцпол. Большая программа, убойный рейв — короче, придётся попотеть, но это будет того стоить. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.