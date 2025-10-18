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Первый студийный проект анонимного дуэта уличных художников Lovemarket, известного своими масштабными монохромными росписями в городских и индустриальных пространствах. Проект посвящен природе как воспоминанию: в скульптурах и инсталляциях авторы комбинируют ностальгические образы из детства с отсылками к природным катаклизмам. Посещение выставки в студии «Тихая» осуществляется в рамках индивидуальных и групповых экскурсий по предварительной записи на сайте.
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