Первый студийный проект анонимного дуэта уличных художников Lovemarket, известного своими масштабными монохромными росписями в городских и индустриальных пространствах. Проект посвящен природе как воспоминанию: в скульптурах и инсталляциях авторы комбинируют ностальгические образы из детства с отсылками к природным катаклизмам. Посещение выставки в студии «Тихая» осуществляется в рамках индивидуальных и групповых экскурсий по предварительной записи на сайте.