Цыганчик Алик
улица Красная Слобода, 9
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от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Легенда петербуржского подполья, клавишник золотого состава «Увулы» впервые приедет в Нижний с большой сольной программой! Кабаре-блюз, японский джаз, джипси-фолк и крик души из прокуренной ленинградской рюмочной. Песни о мыслях летчика, о смерти с бодуна в прекрасном исполнении под аккомпанемент фоно и электрооргана не оставят тебя равнодушными. Концерт откроет группа Ordinate Двери в 19:00 Вход 400 с репостом / 600 без Пост: https://vk.com/club238866995
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