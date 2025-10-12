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Црвених Цветова, Ходьба, Язва

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер откроет «Язва». «Црвених Цветова» в обновлённом составе везут новый материал и переосмысленный старый. Этот нойз-рок ты запомнишь надолго, громыхает там знатно. «Ходьба», группа состоящая из основателей лейбла Фузз и Дружба и участников «Црвених Цветова» и Show Me A Dinosaur, презентует дебютный альбом наглого рока. Этот сет развлечёт зрителей по полной программе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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