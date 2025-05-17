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Цифровые надежды
Варварская улица, 32
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от 250₽ до 500₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное
Про событие
Специальный проект международной Биеннале экологического искусства. На выставке будут показаны работы авторов из разных стран, которые визуализируют неизбежность и необратимость многих природных процессов и дают надежду на обретение мира с планетой. Режим работы: Вс-чт: 12:00–21:00 Пт-сб: 12:00–22:00 Пн – выходной
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