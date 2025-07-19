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Трибьют Король и Шут + Тодд

Alcatraz
ул. Почаинская, 17С

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Для многих «Король и Шут» и Михаил Горшенёв — не просто группа и исполнитель. 19 июля Миша покинул этот мир, и в этот день группа Rock Band проведёт трибьют-выступление, посвященное группе и Мише лично. Ребята хотят сделать это с максимальным погружением, и поэтому им нужна твоя помощь. Костюмы персонажей песен, панк атрибутика, гримм, и т.д. и т.п., всё это приветствуется.

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