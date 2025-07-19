Для многих «Король и Шут» и Михаил Горшенёв — не просто группа и исполнитель. 19 июля Миша покинул этот мир, и в этот день группа Rock Band проведёт трибьют-выступление, посвященное группе и Мише лично. Ребята хотят сделать это с максимальным погружением, и поэтому им нужна твоя помощь. Костюмы персонажей песен, панк атрибутика, гримм, и т.д. и т.п., всё это приветствуется.