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  1. Нижний Новгород
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Три Вторых

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

2 человека, 3 инструмента и 10 лет на сцене. Три вторых отправляются в свой самый большой тур, дабы отметить круглую дату. Тебя ждёт новый сингл и новый мерч. Но кое-что остаётся без изменений — циклопический угар обрушится на тебя с былой мощью.

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