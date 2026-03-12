2 человека, 3 инструмента и 10 лет на сцене. Три вторых отправляются в свой самый большой тур, дабы отметить круглую дату. Тебя ждёт новый сингл и новый мерч. Но кое-что остаётся без изменений — циклопический угар обрушится на тебя с былой мощью.