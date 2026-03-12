Три Вторых
Почаинская улица, 17С
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
2 человека, 3 инструмента и 10 лет на сцене. Три вторых отправляются в свой самый большой тур, дабы отметить круглую дату. Тебя ждёт новый сингл и новый мерч. Но кое-что остаётся без изменений — циклопический угар обрушится на тебя с былой мощью.
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