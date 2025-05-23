Ретровейв, синти-поп и атмосфера неоновых 80-х. В программе живые выступления от Velvet Noir и Alxena + аутентичный диджей сет от Crimson FM. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.