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Ретровейв, синти-поп и атмосфера неоновых 80-х. В программе живые выступления от Velvet Noir и Alxena + аутентичный диджей сет от Crimson FM. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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