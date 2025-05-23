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  1. Нижний Новгород
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Synthwave Party

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Ретровейв, синти-поп и атмосфера неоновых 80-х. В программе живые выступления от Velvet Noir и Alxena + аутентичный диджей сет от Crimson FM. Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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