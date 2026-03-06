Supruga
улица Красная Слобода, 9
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от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Презентация нового EP группы Supruga «Мегаломания». Концерт пройдёт шестого марта в клубе Таго Маго вместе с группами Язва и old guard is dead. На новом EP группа Supruga расскажет о проекции внутренних страхов на внешний мир.
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