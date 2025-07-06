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Суперпечаль
улица Красная Слобода, 9
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Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Воскресный инди-гиг с участием местных и гостей из Казани. Суперпечаль — don't stop noise bzzz! Ротонда — не пустой звук. Морские гады — Музыкальная группа из Нижнего Новгорода. Оплата на входе. Вход 300 с репостом (https://vk.com/wall-203940015_4407) / 500 без Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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