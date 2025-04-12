Вечеринка начнется с гаражного рока и танцевального панк рока, а после переместимся к бару, где будут звучать различные, но созвучные между собой жанры: uk82, cold oi, post punk и эмбиент. Dj’s: G, физическое лицо Оплата на входе. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.