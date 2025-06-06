Ocean quartet приглашают тебя в путешествие. Словно Океан бушующих эмоций, музыка несет в себе и вселенский покой, и невероятную силу, и глубину. Камерная атмосфера струнного дуэта фортепиано и вокала создает звучание, которое позволяет проникнуться красотой известных тебе музыкальных произведений и оригинальных песен, которые ты услышишь впервые. Состав: Вокал — Анастасия Феданова, Клавиши — Михаил Зайденберг, Скрипка — Екатерина Киричек, Виолончель — Николай Максимов.