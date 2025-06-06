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Sting: Jazz tribute

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Ocean quartet приглашают тебя в путешествие. Словно Океан бушующих эмоций, музыка несет в себе и вселенский покой, и невероятную силу, и глубину. Камерная атмосфера струнного дуэта фортепиано и вокала создает звучание, которое позволяет проникнуться красотой известных тебе музыкальных произведений и оригинальных песен, которые ты услышишь впервые. Состав: Вокал — Анастасия Феданова, Клавиши — Михаил Зайденберг, Скрипка — Екатерина Киричек, Виолончель — Николай Максимов.

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