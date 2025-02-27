Выбор редакции
Star stretching
проспект Гагарина, 35Н
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 12+
Необычное
Про событие
Это не просто растяжка — это настоящее космическое путешествие для вашего тела и души вместе со студией Loy Stretching. Окунись в чарующую атмосферу звездного неба, путешествуя по бескрайним просторам космоса в сопровождении мягкой и эффективной практики стретчинга. Забудь о стрессе и напряжении повседневной жизни. В окружении звезд и далеких галактик ты сможешь полностью расслабить тело и ум, растянув все группы мышц и обретя чувство глубокого умиротворения. Занятие подходит для любого уровня подготовки и позволит: -Растянуть все группы мышц; -Расслабить тело и голову; -Ощутить единство с космосом; -Получить заряд позитивной энергии.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи