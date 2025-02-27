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Star stretching

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Это не просто растяжка — это настоящее космическое путешествие для вашего тела и души вместе со студией Loy Stretching. Окунись в чарующую атмосферу звездного неба, путешествуя по бескрайним просторам космоса в сопровождении мягкой и эффективной практики стретчинга. Забудь о стрессе и напряжении повседневной жизни. В окружении звезд и далеких галактик ты сможешь полностью расслабить тело и ум, растянув все группы мышц и обретя чувство глубокого умиротворения. Занятие подходит для любого уровня подготовки и позволит: -Растянуть все группы мышц; -Расслабить тело и голову; -Ощутить единство с космосом; -Получить заряд позитивной энергии.

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