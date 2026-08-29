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Кинопоказ: «Боб Тревино поставил лайк»

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение фильма о близости, одиночестве и людях, которые иногда становятся семьёй не по крови, а по выбору. Лили Тревино пытается найти в соцсетях отца, который прекратил с ней общение, но случайно знакомится с его полным тёзкой — добродушным Бобом Тревино. Неожиданная переписка постепенно превращается в важную для обоих связь и даёт им то чувство поддержки, которого им долго не хватало. После просмотра поговоришь о том, почему бывает сложно просить о помощи, что значит быть «удобным» для окружающих, как формируется выбранная семья и почему иногда поддержку удаётся найти совсем не там, где мы её ждали.

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