Просмотр и обсуждение фильма о близости, одиночестве и людях, которые иногда становятся семьёй не по крови, а по выбору. Лили Тревино пытается найти в соцсетях отца, который прекратил с ней общение, но случайно знакомится с его полным тёзкой — добродушным Бобом Тревино. Неожиданная переписка постепенно превращается в важную для обоих связь и даёт им то чувство поддержки, которого им долго не хватало. После просмотра поговоришь о том, почему бывает сложно просить о помощи, что значит быть «удобным» для окружающих, как формируется выбранная семья и почему иногда поддержку удаётся найти совсем не там, где мы её ждали.