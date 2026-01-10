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Киноклуб: «Стажёр»

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Верно ли, что старики — «упёртые ворчуны», а молодые — «нахальные выскочки»? Следующая встреча киноклуба посвящена фильму «Стажёр» (2015) с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй. Важно: это не просмотр в клубе. Фильм нужно посмотреть заранее, самостоятельно. На встрече не будут пересказывать сюжет — здесь обсудят то, что осталось внутри после титров. 70-летний вдовец Бен Уиттакер выходит на пенсию и понимает: «дыра» в жизни не заполняется йогой и внуками. Он устраивается стажёром в модный стартап, которым руководит молодая Джулс Остин — энергичная, но выгорающая основательница. Бен не разбирается в технологиях, но приносит в офис то, чего так не хватает: внимание, такт и мудрость. Что обсудишь: — Почему Бен стал «точкой опоры» для Джулс, хотя она его не просила? — Что фильм говорит о поколениях: старики не «упёртые ворчуны», молодые не «нахальные выскочки»? — Можно ли найти баланс между работой, семьёй и собой — или это миф?

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