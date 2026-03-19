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Космическая йога

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Мягкая практика под живую музыку в космической графике. На занятии ты познакомишься с практикой хатха-йоги, адаптированной для новичков и опытных практикующих. Главное здесь — не физическая гибкость, а глубина погружения в свой внутренний мир. Неспешный, медитативный темп занятий позволит тебе полностью расслабиться и сосредоточиться на своих ощущениях. Это возможность для снятия стресса, улучшения самочувствия и обретения глубокого чувства умиротворения. Ведущая — Елена Макарова, основательница Дома йоги «Обнимасана». Важно: возьми с собой коврик для йоги.

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