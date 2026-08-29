4 этап SMP Формула-4
Автодром «Нижегородское Кольцо», Богородский район, зона Нижегородское кольцо, 1
Начало:
Завершение:
от 3500₽ до 7000₽
Возраст 0+
Про событие
2025 год стал историей российского автоспорта — в России появилась российская Формула. Новый сезон и новые победы. Приходи за эмоциями на этапе Чемпионата России Формула-4.
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