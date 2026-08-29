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4 этап SMP Формула-4

Автодром «Нижегородское Кольцо», Богородский район, зона Нижегородское кольцо, 1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 7000₽
Возраст 0+

Про событие

2025 год стал историей российского автоспорта — в России появилась российская Формула. Новый сезон и новые победы. Приходи за эмоциями на этапе Чемпионата России Формула-4.

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