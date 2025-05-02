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Спасибо, что пришёл

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Панк-настроение на майские выходные обеспечено. Тебя ждёт фестиваль отличных групп, чтобы ты смог как раскачаться под бодрые гитарные рифы и зарядиться бешеной энергетикой сцены, так и погрустить и подумать о вечном. На сцене: маркер (Москва) — некуда стремиться, больше нечего ждать. ХУРЭЙ — Софт-гранж бэнд. paperbirds — инди-рок. самочувствие — гранж, поп-панк. грязная работа — группа лиц с музыкальными наклонностями. Билеты на входе: 400 с репостом до 02.05 (https://vk.com/wall-203940015_4203), 500 без. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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