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Space stretching

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Звёздная растяжка под куполом Планетария. Тебя ждёт нежная, мягкая практика для любого уровня. На ней ты растянешь все группы мышц, расслабишь тело и успокоишь ум. Практика подходит и новичкам, и продвинутым — всем, кто хочет снять напряжение и погрузиться в состояние спокойствия. Что взять с собой: коврик или плед, удобную одежду, воду.

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