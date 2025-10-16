Звёздная растяжка под куполом Планетария. Тебя ждёт нежная, мягкая практика для любого уровня. На ней ты растянешь все группы мышц, расслабишь тело и успокоишь ум. Практика подходит и новичкам, и продвинутым — всем, кто хочет снять напряжение и погрузиться в состояние спокойствия. Что взять с собой: коврик или плед, удобную одежду, воду.