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Space stretching
проспект Гагарина, 35Н
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 12+
Необычное
Про событие
Звёздная растяжка под куполом Планетария. Тебя ждёт нежная, мягкая практика для любого уровня. На ней ты растянешь все группы мышц, расслабишь тело и успокоишь ум. Практика подходит и новичкам, и продвинутым — всем, кто хочет снять напряжение и погрузиться в состояние спокойствия. Что взять с собой: коврик или плед, удобную одежду, воду.
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