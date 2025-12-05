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Space jazz. Paraskeva

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

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Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты

Про событие

Paraskeva — московский прогрессив-фьюжн квартет с узнаваемым музыкальным почерком — это патетическая космо-электроника, проникнутая пылким джазовым нервом. Заход в область авангарда не делает музыку группы герметичной — коллектив обращается к широкому кругу слушателей гармоническими находками и тонким мелодизмом. С момента возникновения в 2021 году коллектив выпустил 2 альбома, влился в сообщество фестивалей «ЛетоJazz» и Dark Jazz Party; помимо концертов в 2 столицах выступал также в Нижнем Новгороде, Костроме и Перми, а в 2023 году стал лауреатом премии клуба «16 Тонн» в номинации «Джаз». На концерте группа презентует свой третий альбом «Burning Scapes» — это продолжение привычной квартету линии кинематографичной джазотроники. Но теперь музыка заступает временами на территорию мат-рока, а иногда кружит в медитативном танце. Новый релиз завершает условную трилогию астрономических движений, начатую «лунным» полноформатным дебютом, перетекающую сквозь «предрассветный» второй альбом в нынешний — «солнечный», открывающийся «гимном восходу» и накаляющийся к финалу от палящего дневного светила.

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