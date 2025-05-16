Space jazz. Ordinate
проспект Гагарина, 35Н
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от 1300₽ до 2000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Группа Ordinate снова выступит в пространстве планетария. К каждому концерту программа выступления меняется и приобретает новые краски. Приходи, чтобы пуститься в гипнотическое путешествие по лабиринтам с завораживающими образами, собранное из свободы джазовых экспериментов и экспрессивности гитарной музыки. Ordinate уже успела завоевать любовь слушателей своим многослойным меланхоличным звучанием. Их новая композиция «Среди чужих» — это жемчужина, погружающая в мир музыкальных фантазий и заряжающая энергией.
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