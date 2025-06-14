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Space jazz: Asya Kochueva collective

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

В этот вечер под куполом прозвучит тёплая авторская программа в концертной интерпретации, собранной специально для Планетария 1. Соул, поп и r’n’b, внимательная мелодика, живой голос и очень честные тексты. Пространство, где можно просто быть, слушать и чувствовать. Под звёздами. В сердце лета. Ася Кочуева — артистка и автор песен из Нижнего Новгорода, финалист музыкального конкурса «Новые имена», участница фестивалей «Ленинградские мосты», «Столица Закатов», Ural Music Night, NEVAzhno music lab и др.

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