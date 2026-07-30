Концерт-погружение в сказочную атмосферу фильмов японского режиссёра и обладателя премии «Оскар» Хаяо Миядзаки. Хаяо Миядзаки – японский режиссёр-аниматор, сценарист, продюсер, писатель, обладатель нескольких премий «Оскар». Он оказал глубокое влияние на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая её безграничный потенциал. Дзё Хисаиси – японский композитор и пианист, прославившийся благодаря совместной работе с режиссером Хаяо Миядзаки. Миядзаки и Хисаиси вместе создали большое количество классических фильмов, таких как «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и «Ветер крепчает». На концерте зрители отправятся в удивительное путешествие вместе с любимыми героями аниме. Артисты студии камерной музыки Simple Music исполнят произведения из анимационных фильмов выдающегося японского режиссёра Хаяо Миядзаки, которые сумели покорить сердца взрослых и детей по всему миру.