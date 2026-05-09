Слэм Одиссея (Slam Odyssey)
Почаинская улица, 17С
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800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Этот концерт часть большого путешествия под названием Слэм Одиссея (Slam Odyssey). На сцене: General Fibrosis (Санкт-Петербург, Россия) — брутальный дэт-метал без тормозов Venom Symbiote (Минск, Беларусь) — Гости из другой страны! Выступление белорусской банды. Tumorflesh Rejection (Санкт-Петербург, Россия) — брутальный дэт-метал из Санкт-Петербурга. Butirat (Нижний Новгород, Россия) — возвращение ребят из Нижнего Новгорода.
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