Этот концерт часть большого путешествия под названием Слэм Одиссея (Slam Odyssey). На сцене: General Fibrosis (Санкт-Петербург, Россия) — брутальный дэт-метал без тормозов Venom Symbiote (Минск, Беларусь) — Гости из другой страны! Выступление белорусской банды. Tumorflesh Rejection (Санкт-Петербург, Россия) — брутальный дэт-метал из Санкт-Петербурга. Butirat (Нижний Новгород, Россия) — возвращение ребят из Нижнего Новгорода.