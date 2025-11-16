Воплощение новой инструментальной музыки, в основе которой пространство и минимализм. «Шум и тишина» — экспериментальный тур екатеринбургского композитора Алексея Полянина и его проекта «Сказание», смело балансирующего в жанрах ambient, post-rock и современного направления classical crossover. Каждое выступление — эксклюзивный акт, дополняющий атмосферу концертного зала: от библиотек до планетариев, от академических сцен до андерграундных панк-площадок. Вдохновившись недавним туром-путешествием от Мурманска до Камчатки, музыкант исполнит проверенную программу из композиций с альбома «Лети лепесток», а также свежих этюдов на фортепиано, с примесью лоуфайных синтезаторов и перегруженных гитар.