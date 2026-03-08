Вечеринка для девочек всех возрастов. Отмечай праздник так, как хочешь сама: громко и ярко, с отличной музыкой и в отличной компании! Этим вечером тебя ждёт рок, поп и диско. P.S.: мальчикам тоже можно! Диджеи: bel_redbird dualbeam Обязательно возьми оригинал паспорта