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Сила женщин (Girl Power)

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вечеринка для девочек всех возрастов. Отмечай праздник так, как хочешь сама: громко и ярко, с отличной музыкой и в отличной компании! Этим вечером тебя ждёт рок, поп и диско. P.S.: мальчикам тоже можно! Диджеи: bel_redbird dualbeam Обязательно возьми оригинал паспорта

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