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Шугейз кенты

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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Завершение:

от 900₽ до 1300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Шугейз кенты из СПб и МСК (+ НиНо). Тебя ждут: LAAVU — шугейз, СПб, мелисса — эмо/шугейз, СПб, Шумозавры — эмо/шугейз, СПб, noum — пост-рок/блэкгейз, МСК, 11:11 — пост-рок/шугейз, НиНо, Elvish Lemoande — шугейз, НиНо. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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