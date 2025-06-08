Шугейз кенты из СПб и МСК (+ НиНо). Тебя ждут: LAAVU — шугейз, СПб, мелисса — эмо/шугейз, СПб, Шумозавры — эмо/шугейз, СПб, noum — пост-рок/блэкгейз, МСК, 11:11 — пост-рок/шугейз, НиНо, Elvish Lemoande — шугейз, НиНо. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.