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Шоу Трулова

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

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Завершение:

от 0₽ до 200₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Это проект о сценариях, внутри которых человек оказывается неосознанно. Здесь зритель становится участником происходящего и незаметно для себя примеряет разные образы. Экспозиция устроена как съёмочная площадка: камеры, экраны и оборудование создают ощущение участия в кинопроцессе, но при этом неясно, что именно снимается и по какому сценарию. Проект отсылает к фильму «Шоу Трумана» Питера Уира, где герой живёт внутри декорации, не подозревая об этом, а также к сериалу «Шучу» Мишеля Гондри, в котором комедия становится способом говорить о травме. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.

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