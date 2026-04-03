Это проект о сценариях, внутри которых человек оказывается неосознанно. Здесь зритель становится участником происходящего и незаметно для себя примеряет разные образы. Экспозиция устроена как съёмочная площадка: камеры, экраны и оборудование создают ощущение участия в кинопроцессе, но при этом неясно, что именно снимается и по какому сценарию. Проект отсылает к фильму «Шоу Трумана» Питера Уира, где герой живёт внутри декорации, не подозревая об этом, а также к сериалу «Шучу» Мишеля Гондри, в котором комедия становится способом говорить о травме. График работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.