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  1. Нижний Новгород
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Щеглы

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Гаражная рок-шпана из Ростова-на-Дону, из басяцкой среды Ростов-папы. Вместе с собой группа привезёт южную жару и наглое жужжащее звучание гитар. Щеглы играли на одной сцене с такими группами как: Хохма, Суперкозлы, Convince, Поспишь потом, Cardio Killer и Hell Bruizes. Щеглы вместе с the orphanage for flowers и Povalishin Division устроят андер-движения, которые ты ещё точно не видел, не слышал и не ощущал. the orphanage for flowers отвечают за странный психоделический аперитив, а Povalishin Division за смыслы после. Щеглы — это тусовка во время стихийного бедствия, которую не хочется переносить на завтра. Подойдет для людей, нуждающихся в жгучем коктейле на конце рабочего дня пятницы. И неважно, какой день на календаре.

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