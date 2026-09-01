Гаражная рок-шпана из Ростова-на-Дону, из басяцкой среды Ростов-папы. Вместе с собой группа привезёт южную жару и наглое жужжащее звучание гитар. Щеглы играли на одной сцене с такими группами как: Хохма, Суперкозлы, Convince, Поспишь потом, Cardio Killer и Hell Bruizes. Щеглы вместе с the orphanage for flowers и Povalishin Division устроят андер-движения, которые ты ещё точно не видел, не слышал и не ощущал. the orphanage for flowers отвечают за странный психоделический аперитив, а Povalishin Division за смыслы после. Щеглы — это тусовка во время стихийного бедствия, которую не хочется переносить на завтра. Подойдет для людей, нуждающихся в жгучем коктейле на конце рабочего дня пятницы. И неважно, какой день на календаре.