Три главы с мрачными историями, написанными в разных жанрах группами Sepharose, incoil. и сплошь, будут исполнены на концерте. Чтобы добавить немного хаоса в эту историю, к объявленной троице присоединится эмо-вайленс группа old guard is dead. Sepharose — Меланхоличное трио. О любви, ненависти и смерти. incoil. — Шаткий баланс между мёрзлой мелодикой и вонзающимся словно нож под рёбра жестокостью. сплошь — Мелодии и ритмы Руси. old guard is dead — Chaotic hardcore-punk & blackened violence. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.