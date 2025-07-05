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  1. Нижний Новгород
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Sepharose, incoil, сплошь, OGID

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Три главы с мрачными историями, написанными в разных жанрах группами Sepharose, incoil. и сплошь, будут исполнены на концерте. Чтобы добавить немного хаоса в эту историю, к объявленной троице присоединится эмо-вайленс группа old guard is dead. Sepharose — Меланхоличное трио. О любви, ненависти и смерти. incoil. — Шаткий баланс между мёрзлой мелодикой и вонзающимся словно нож под рёбра жестокостью. сплошь — Мелодии и ритмы Руси. old guard is dead — Chaotic hardcore-punk & blackened violence. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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