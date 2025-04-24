Этой весной самарский дэт-метал-квартет Senamirha приедет в Нижний Новгород с презентацией нового альбома Rotten Rites. альбом рассказывает о внутренних темницах, которые каждый создаёт сам для себя, синдроме толпы и других привычных механизмах достижения успеха, которые разъедают человека изнутри. Билеты на входе - 500р Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.