Senamirha
улица Красная Слобода, 9
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от 400₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Этой весной самарский дэт-метал-квартет Senamirha приедет в Нижний Новгород с презентацией нового альбома Rotten Rites. альбом рассказывает о внутренних темницах, которые каждый создаёт сам для себя, синдроме толпы и других привычных механизмах достижения успеха, которые разъедают человека изнутри. Билеты на входе - 500р Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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