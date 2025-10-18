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Саша Солнцева

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Акустик-поп исполнительница из Самары. Её творчество объединяет в себе обволакивающий голос и мягкую гитару, элементы инди и отголоски бардовского прошлого. Песни Саши — это тихие музыкальные истории, которые отличаются интимностью повествования и незаурядными мелодическими ходами.

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