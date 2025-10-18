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Акустик-поп исполнительница из Самары. Её творчество объединяет в себе обволакивающий голос и мягкую гитару, элементы инди и отголоски бардовского прошлого. Песни Саши — это тихие музыкальные истории, которые отличаются интимностью повествования и незаурядными мелодическими ходами.
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