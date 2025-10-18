Акустик-поп исполнительница из Самары. Её творчество объединяет в себе обволакивающий голос и мягкую гитару, элементы инди и отголоски бардовского прошлого. Песни Саши — это тихие музыкальные истории, которые отличаются интимностью повествования и незаурядными мелодическими ходами.