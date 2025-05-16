Sajjra, Club Director, Crimson Butterfly
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
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Про событие
Концерт электронной музыки. На сцене: Sajjra (Перу) — легенда андерграунда, обкатавший сотни сквотов и арт-резиденций по всему миру. Это последний концерт Криса в России и редкий шанс почувствовать вибрации Анд вживую для всех, кто не смог попасть на него ранее. Club Director — дебютный лайв-техно-сэт от фронтмена Black Hole Surfers, по совместительству директора одного известного в узких кругах клуба. Crimson Butterfly — электронный дуэт, бороздящий просторы экспериментальной и эклектичной электроники более 10 лет. Событие знаковое и монументальное, все музыканты играют лайвом с железок, это тебе не диджеи! Оплата на входе. За репост анонса в ВК (https://vk.com/wall-230365937_3) разыгрывают 3 проходки. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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