Русский авангард: «Малевич. Все и Ничто»
Варварская улица, 32
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800₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Чёрный супрематический квадрат Казимира Малевича — одна из самых обсуждаемых и вызывающих споры картин в истории мирового искусства. Что скрыто за понятными формой и цветом? Как беспредметность раскрывает вечность и бесконечность? Какой творческий путь проделал Малевич, прежде чем создал свое самое знаменитое произведение? И почему «Черный квадрат» — искусство? Лекция по истории искусства с Риммой Газе - ведущим специалистом культурно-просветительского отдела «Арсенала», культурологом.
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