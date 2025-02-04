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  1. Нижний Новгород
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Русский авангард: «Малевич. Все и Ничто»

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Чёрный супрематический квадрат Казимира Малевича — одна из самых обсуждаемых и вызывающих споры картин в истории мирового искусства. Что скрыто за понятными формой и цветом? Как беспредметность раскрывает вечность и бесконечность? Какой творческий путь проделал Малевич, прежде чем создал свое самое знаменитое произведение? И почему «Черный квадрат» — искусство? Лекция по истории искусства с Риммой Газе - ведущим специалистом культурно-просветительского отдела «Арсенала», культурологом.

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