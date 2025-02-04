Чёрный супрематический квадрат Казимира Малевича — одна из самых обсуждаемых и вызывающих споры картин в истории мирового искусства. Что скрыто за понятными формой и цветом? Как беспредметность раскрывает вечность и бесконечность? Какой творческий путь проделал Малевич, прежде чем создал свое самое знаменитое произведение? И почему «Черный квадрат» — искусство? Лекция по истории искусства с Риммой Газе - ведущим специалистом культурно-просветительского отдела «Арсенала», культурологом.