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Рубеж веков

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Взгляд поколения, рождённого между двумя столетиями на вечные проблемы человека. «Рубеж Веков — это важная социокультурная доминанта, переживаемая обществом на самых разных уровнях: культурном, эмоциональном, психологическом и т. д.» На концерте тебя ждёт презентация нового альбома.

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