Что получится, если взять любимые стихи поэтов ХХ века, добавить к ним любимые песни ХХ и ХХI века, украсить это ритмами, извлекаемыми из тела, стульев, даже из бумажных стаканчиков (!) и, наконец, размешать в этом коктейле забавные и интересные истории из жизни поэтов? Получатся «Ритмы города»! – Неожиданно после Евгения Евтушенко услышать Imagine Dragons на русском языке? – Да! – Здорово после Марины Цветаевой послушать Анну Герман? – Да! – Тебе знакомы стихи Владимира Высоцкого, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского? – Да! Если ты три раза ответил «Да!» (ну, или по крайней мере, три раза прочитал «Да!»), этот спектакль для тебя.