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  1. Нижний Новгород
  2. События

Ритмы города

Нетеатр
Большая Покровская улица, 4Д

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 800₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Что получится, если взять любимые стихи поэтов ХХ века, добавить к ним любимые песни ХХ и ХХI века, украсить это ритмами, извлекаемыми из тела, стульев, даже из бумажных стаканчиков (!) и, наконец, размешать в этом коктейле забавные и интересные истории из жизни поэтов? Получатся «Ритмы города»! – Неожиданно после Евгения Евтушенко услышать Imagine Dragons на русском языке? – Да! – Здорово после Марины Цветаевой послушать Анну Герман? – Да! – Тебе знакомы стихи Владимира Высоцкого, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского? – Да! Если ты три раза ответил «Да!» (ну, или по крайней мере, три раза прочитал «Да!»), этот спектакль для тебя.

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